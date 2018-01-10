На Львовщине машина с военными попала в ДТП: один контрактник погиб, четверо – в больнице

13:30, 10 января 2018
Общество
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Военнослужащий, который управлял автомобилем, погиб на месте.

На Львовщине в результате ДТП погиб молодой военный

Во Львовской области автомобиль с военными столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП один военнослужащий погиб, еще четверо госпитализированы с травмами.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполіції области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 05.30 возле села Когуты Яворивского района.

В результате столкновения автомобиля Mitsubishi Carisma, за рулем которого находился 27-летний житель Львовщины, с автомобилем «ВАЗ 2106», которым управлял житель города Киева, на месте погиб водитель автомобиля «ВАЗ», получили травмы различной степени тяжести четверо пассажиров «ВАЗа» в возрасте 21-22 лет, жители Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, в данном дорожно-транспортном происшествии пострадали военнослужащие-контрактники, один военный погиб, еще четверо получили травмы и находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что львовянку, которая сбила патрульного, могут отправить за решетку на пять лет. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Теги: #военные#ДТП#Львовщина