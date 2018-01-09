Убийство Ноздровской: судья ушел принимать решение о мере пресечения Россошанскому

Судья Вышгородского районного суда Киевской области Алексей Рудюк удалился в комнату для совещаний принимать решение по ходатайству прокуратуры об избрании меры пресечения Юрию Россошанскому, задержанному по подозрению в убийстве адвоката Ирины Ноздровской.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении адвокат Россошанского уверял, что рисков относительно пребывания его клиента на свободе не существует, что он будет сотрудничать со следствием, а не убегать и не будет оказывать давление на других фигурантов дела.

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Вместе с тем по сути адвокат не сказал ни слова на отрицание подозрения в умышленном убийстве, выдвинутого его клиенту Россошанскому.

В то же время сторона обвинения заявила, что Россошанского следует взять под стражу, поскольку он длительное время находится в неприязненных отношениях с семьей убитой, и может оказать давление на нее.

Также прокуроры добавили, что подозреваемый может исказить или уничтожить доказательства, которые еще не собрало следствие, но о наличии которых следствию известно.

В свою очередь адвокаты потерпевшей - дочери Ирины Ноздровской - заявили, что они полагаются на усмотрение суда в вопросе избрания подозреваемому меры пресечения и не настаивали на той или иной мере пресечения.

Сам Россошанский попросил суд избрать ему самую легкую меру из возможных - личное обязательство.

После этого судья удалился в комнату для совещаний принимать решение.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.