Суд избирает меру пресечения подозреваемому в резонансном убийстве Ноздровской (видео)

Вышгородский районный суд Киевской области начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской.

Утром в Генеральной прокуратуре сообщили, что передали в Вышгородский райсуд ходатайство об избрании меры пресечения задержанному 8 января по подозрению в убийстве Ноздровской, и утверждали, что судебное заседание начнется сегодня в 14.00. Однако ходатайство поступило в суд позже.

Читайте такжеПрощание с Ноздровской: маму убитой юристки забрала "скорая", а отец постоянно плакал (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровськой угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве адвоката задержали отца Дмитрия Россошанського – Юрия Россошанського.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.

Трансляция - Радио Свобода