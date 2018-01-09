18 января Житомирский областной краеведческий музей присоединится к международному флешмобу - селфи в музее

Житомирский областной краеведческий музей 18 января присоединится к международному флешмобу – селфи в музее.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета. Там напомнили, что такую акцию в музее проведут уже во второй раз.

"В этот день в краеведческом музее можно будет бесплатно сделать селфи на фоне любого экспоната. В дальнейшем необходимо опубликовать фото в Facebook, добавив хэштег #MuseumSelfie, а также хэштег того музея, где было сделано селфи - #kraeznavchiymuseum", - сказано в сообщении.

Таким образом, музей не останется в стороне от международных акций и приобщится к мировому музейному тренду.

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"Этот флешмоб призван привлечь внимание к музеям, их коллекциям, в частности, областного краеведческого музея, а также расширить круг его посетителей. Для молодежи музейное селфи - это прежде всего развлечение, когда можно проявить креативность, а для музея – это дополнительная возможность продемонстрировать музейные экспонаты, привлечь к ним внимание через социальные сети», - цитирует пресс-служба облсовета директора музея Романа Насонова.

Автору самого креативного фото организаторы акции обещают подарок. Результаты конкурса объявят 23 января.

Напомним, 18 января отмечается Международный день музейного селфи.