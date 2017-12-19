В Одессе вор случайно отправил селфи владельцу украденного телефона. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

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На днях парень обратился через соцсети с просьбой помочь опознать человека на фото.

По его словам, у него украли телефон, а через короткое время лицо мужчины "подтянулось" к другим фотографиям на его аккаунт в Facebook. Скорее всего, камера автоматически зафиксировала мужчину при попытке получить доступ к гаджету.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине пожарный за два месяца украл почти тысячу лопат. Этим он причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тысяч гривень.