В центре Житомира к Рождеству установили шесть ледовых скульптур (фото)
Ледовые скульптуры установили на главной пешеходной улице Житомира — Михайловской.
Сегодня в 18 часов в центре Житомира торжественно открыли ледовые скульптуры, которые за спонсорские средства установили по случаю Рождества Христова.
Как передает корреспондент УНИАН, по льду изготовлено: оленя, ангела, Святого Николая, собаку как символ 2018-го года, логотип Житомира и цифры «2018».
Читайте такжеВ Житомире отмечают Рождество Христово
Как рассказали журналистам во время презентации ледовых скульптур, их изготовила одна из киевских фирм за средства благотворительного фонда. Все фигуры имеют новогоднюю и рождественскую тематику и призваны радовать горожан.
Ледовые скульптуры установили на главной пешеходной улице Житомира — Михайловской.
Мероприятие провели в рамках Рождественской ярмарки, которая действует в центре города.
Как сообщал УНИАН, в Житомире продолжается празднование Рождества Христова.