В центре Житомира к Рождеству установили шесть ледовых скульптур (фото)

Сегодня в 18 часов в центре Житомира торжественно открыли ледовые скульптуры, которые за спонсорские средства установили по случаю Рождества Христова.

Как передает корреспондент УНИАН, по льду изготовлено: оленя, ангела, Святого Николая, собаку как символ 2018-го года, логотип Житомира и цифры «2018».

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Как рассказали журналистам во время презентации ледовых скульптур, их изготовила одна из киевских фирм за средства благотворительного фонда. Все фигуры имеют новогоднюю и рождественскую тематику и призваны радовать горожан.

Ледовые скульптуры установили на главной пешеходной улице Житомира — Михайловской.

Мероприятие провели в рамках Рождественской ярмарки, которая действует в центре города.

Как сообщал УНИАН, в Житомире продолжается празднование Рождества Христова.