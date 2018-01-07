Православные христиане отмечают Рождество Христово: что важно знать о празднике

Православные христиане 7 января отмечают двунадесятый праздник, один из 12 главных в Православной Церкви - Рождество Христово.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», согласно Святому Писанию, Иисус Христос родился в Вифлееме, когда правил император Август. Он повелел сделать перепись населения во всей Римской империи, к которой тогда относились земли Израиля.

У иудеев был обычай, согласно которому все роды, семьи имели свои определенные города и праотеческие места, потому Дева Мария со своим обручником - праведным Иосифом, как потомки царя Давида, отправились в Вифлеем. Придя в город они не нашли свободных мест в гостиницах и поселились в пещере, среди сена и соломы, предназначенных для кормления скота.

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Там и родился Спаситель. Весть о Рождестве Мессии услышали пастухи. Им явился Ангел и сказал: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове» (Лк. 2, 10-11). Пастухи со смирением поклонились Младенцу Христу.

Также о Рождестве Христовом чудесным образом было возвещено волхвам – мудрецам, которые увидели звезду и, последовав за ней, пришли к заветной пещере, где они «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принессоша Ему дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).

В этот день во всех православных храмах верующие поют тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланяться Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!».

7 января заканчивается Рождественский пост. После праздничной Божественной литургии православные садятся за праздничный стол и разговляются.

Празднуют Рождество Христово 12 дней, до Крещения Господня – 19 января. Этот период называется Святки. Приветствовать друг друга в эти дни принято словами: «Христос родился!» - «Славим Его!».

На Афоне в день Рождества Христова панигир отмечает обитель Симонопетра. Собор монастыря возведен в честь Рождества Христова.