В Одесской области простились с разведчиком, который погиб в зоне АТО

В Кодымском районе Одесской области простились с бойцом Александром Чегурко, погибшим в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного совета, прощание прошло 5 января в селе Шершенцы, откуда родом герой.

Старший сержант Чегурко был разведчиком, служил в 28-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Погиб 30-летний разведчик в начале января под Волновахой.

Отмечается, что с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины Кодымский район области простился уже с шестым «сыном своей земли».

Читайте такжеВ зоне АТО из-за обстрелов боевиков ранен военный

В последний путь провести земляка пришли побратимы, жители Шершенцов, друзья, одноклассники, родственники из других населенных пунктов Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе, несколько месяцев назад, накануне Дня защитника Украины, Чегурко был награжден орденом «За мужество» 3-й степени. В ближайшем будущем молодой мужчина планировал жениться на жительнице Донецкой области.

Родился Чегурко 16 июля 1987 года в селе Шершенцы.

Служил по контракту в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ с апреля 2014 года.