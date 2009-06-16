Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6220/7,6445, а к 12.00 цены выросли до 7,6380/7,6480. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 7,6420/7,6540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16.00 Нацбанк объявил о продаже валюты по курсу 7,6300.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2431/0,2443, к 12.00 цены поднялись до 0,2437/0,2444. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2444/0,2450. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2400 (+0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3866/1,3868, а к 16.00 выросли до 1,3900/1,3902. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5540/10,5865, к 12.00 цены ушли вверх – 10,5785/10,6010. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 10,6045/10,6220.