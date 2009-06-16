Нафтогаз и НКРЭ предлагают повысить цены на газ для населения

«Нафтогаз Украины» предлагает повысить цены на газ для населения с 1 января 2010 года, установив их на экономически обоснованном уровне.

Об этом сказано в письме главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Валерия КАЛЬЧЕНКО на имя министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, НКРЭ согласна с данным предложением НАКа и предлагает начать процесс расчета новых цен и подготовку проекта соответствующего нормативного акта с июля т.г.

В то же время НКРЭ напомнила, что после последнего повышения цены на газ для населения на 35% в декабре 2008 года при установленной средневзвешенной цене газа для этой категории потребителей в 622,46 грн. за тыс. кубометров нераспределенная тарифная выручка НАК «Нафтогаз Украины» (без учета затрат на закупку, реализацию и хранение газа для нужд населения) составила 129,28 грн. на тыс. кубометров.

«Таким образом, установление НКРЭ с 1 декабря 2008 года новых уровней розничных цен на природный газ для нужд населения уже создало дополнительный источник для компенсации НАК «Нафтогаз Украины» недополученных денежных средств, а также возвращения кредитов иностранных банков, что создало условия для финансовой стабильности компании за счет увеличения ее доходов», – отметил в письме В.КАЛЬЧЕНКО.

Кроме того, ввиду ухудшения финансового положения газодобывающих компаний (ДК «Укргазвыдобування», ГАО «Черноморнефтегаз» и ОАО «Укрнафта») и сворачивания ими геологоразведочных и бурильных работ НКРЭ считает целесообразным при повышении цен на газ для населения одновременно повысить цены на газ собственной добычи.

Согласно проведенному НКРЭ анализу, уровень рентабельности ДК «Укргазвыдобування», ГАО «Черноморнефтегаз» и ОАО «Укрнафта» по добыче природного газа за первый квартал 2009 года составил от 0,4 до 2%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 7%.

«Указанный уровень рентабельности и капитальных вложений в добычу природного газа не только не дает возможности наращивать объемы собственной добычи газа, но постепенно приводит к их сокращению», – отмечается в документе.

НКРЭ также считает нецелесообразным предложенное «Нафтогазом» утверждение на уровне Кабинета Министров Украины единой концепции постепенного перехода к экономически обоснованному уровню цен на газ для всех категорий потребителей, поскольку в настоящее время для всех категорий потребителей, за исключением теплокоммунэнерго, установлены экономически обоснованные цены на этот энергоноситель.

Напомним, НКРЭ утверждает цены на газ собственной добычи на основе постановления Кабинета Министров № 41 от 6 февраля 2008 года. Весь газ собственной добычи предприятиями с государственной долей более 50%, а также по договорам о совместной деятельности с такими предприятиями, согласно действующему законодательству, направляется на удовлетворение потребностей населения.

В марте т.г. НКРЭ приняла решение пролонгировать на апрель-декабрь действие цен на газ собственной добычи, установленных для ДК «Укргазвыдобування», ГАО «Черноморнефтегаз» и ОАО «Укрнафта» в 2008 году.