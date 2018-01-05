На Житомирщине в одной из общин в прошлом году реализовали семь проектов по модернизации инфраструктуры сел

На Житомирщине в одной из общин в прошлом году реализовали семь проектов по модернизации инфраструктуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в селе Колодяжное Миропольской объединенной территориальной общины Житомирской области в прошлом году было реализовано семь проектов по модернизации инфраструктуры. Так, в частности, на новогодние праздники местные жители получили современную систему водоснабжения.

«Мы начали с самого необходимого – с водоснабжения. Его старая сеть была с азбестно-цементных труб, которым уже более 50 лет и у нас за месяц бывало 2-3 прорывы. Сначала положили 2,605 километра пластиковых труб, отремонтировали и модернизировали водонапорную башню. Сегодня люди уже с водой, продолжаем решать вопрос подписания договоров с ними», – цитирует пресс-служба Житомирской облгосадминистрации голову Миропольской объединенной территориальной общины Валерия Гиндича.

По его словам, на реализацию этого проекта потратили 108 тыс. грн из местного бюджета и 114 тыс. грн - из областного. В этом году власти общины планирует завершить процесс модернизации устаревшей сети водоснабжения.

Кроме того, сделано шесть километров подъездной дороги до села Колодяжное, которая соединила село с городком Мирополь. Также здесь модернизировали систему освещения улиц этого села и других населенных пунктов объединенной территориальной общины. В частности, в Колодяжном установили дополнительно 25 фонарей, заменили 3 счетчики и установили фотореле, которое регулирует время включения освещения.

«Если один лишь Мирополь как административный центр общины к объединению тратил на освещение 290 тыс. грн за год, то сегодня вся община, а это шесть населенных пунктов, со своими сетями уличного освещения, которые увеличились за год на 60 светильников - тратит ежегодно 245 тыс. грн. Экономия составляет 20% благодаря замене обычных ламп на современные», - рассказал Гиндич.

По его данным, также удалось уменьшить энергозатраты в школе, детском саду и фельдшерско-акушерском пункте села Колодяжное. Так, в школе полностью заменили окна на энергосберегающие. Сад и ФАП подсоединили к модернизированной котельной на твердом топливе.

«Одна лишь Колодяжненська сельская рада сделала то, чего раньше просто бы не смогла, потому что не хватило бы денег. Сегодня мы имеем и дороги, и водопровод, и освещение, и модернизированные объекты социальной инфраструктуры. Да, проблемы есть и их много, но мы убедились в том, что и сил, и денег, и полномочий у общества хватит, чтобы эти проблемные вопросы решить», – рассказал УНИАН староста Колодяжного Виктор Полищук.

В целом же, в этой общине в шести населенных пунктах было реализовано несколько проектов. В частности, в селах Дертка и Филиппович Кошара реализуют два проекта по термосанации фельдшерских пунктов. Реализация проектов в общине продолжается.