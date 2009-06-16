5 тонн курятины везли в воинские части под видом колбасы

Работники Госавтоинспекции и ветеринарной милиции УМВД в Кировоградской области изъяли свыше 5 тонн замороженной курятины, которая транспортировалась через территорию региона без разрешительных документов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД в области.

Работникам милиции были представлены незаверенные штампами и печатями врача ветмедицины удостоверения, по которым товар якобы транспортировался в воинские части двух соседних областей.

При проверке грузового автомобиля, который осуществлял перевозку, выявлено 348 картонных коробок с замороженным мясом без соответствующей маркировки производителя. Также выяснилось, что у грузовладельцев отсутствуют оригиналы сопроводительных документов установленного образца, а имеются только ксерокопии ветеринарных свидетельств. Номера технических условий отвечают не имеющемуся товару – куриному мясу, а колбасным изделиям.

В настоящее время работники милиции направили запросы для проведения встречных проверок в другие службы для решения вопроса о дальнейшем использовании или утилизации продукции. Стоимость изъятого мяса птицы - более 50 тыс. грн.