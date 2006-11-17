Документы из госархива о голодоморе на Харьковщине размещены на сайте ОГА

На официальном сайте Харьковской областной государственной администрации впервые размещены документы из Государственного архива о голодоморе 1932-1933 гг. в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, документы для размещения на сайте облгосадминистрации, освещающие трагические события в регионе, подготовили сотрудники Государственного архива Харьковской области.

По данным специалистов госархива, всего к этому времени найдено 444 документа на тему голодомора.

Среди архивных документов - постановления, директивные письма, телеграммы, телефонограммы Харьковского обкома КП(б)У, местных партийных комитетов, исполкомов областных, городских, районных и сельских советов, официальные и личные обращения председателей сельсоветов в райисполкомы.

По содержанию документы разделяются на несколько тематических групп. К первой принадлежат те, которые отображают проведение в Харьковской области хлебозаготовительной политики 1932-1933 гг. и характеризуют ее методы. Вторая группа документов – о нарастании продовольственных трудностей, широкомасштабного голода, массовой смертности.

Отдельную группу составляют документы о политических настроениях крестьянства, о фактах выезда из колхозов на работу без ведома сельсовета, а также крестьянские письма.

Кроме этих документов, в архиве хранится еще один уникальный источник информации о трагических событиях того времени – свидетельства очевидцев, воспоминания. Именно воспоминания очевидцев-жителей Балаклийского, Валковского, Алексеевского, Купянского, Краснокутского и других районов позволяют получить уникальные факты, которые не нашли отображения в официальных документах. Это истории целых районов, сел, семей, отдельных людей.

Как считают специалисты госархива, документы из архивных хранилищ помогут правдиво осветить одну из самых трагических страниц украинского народа, сообщает сайт ОГА.