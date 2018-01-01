В Украине мероприятия по случаю дня рождения Бандеры обошлись без происшествий

В массовых мероприятиях по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, которые проходили сегодня в 21-м регионе Украины, приняли участие более 6,5 тыс. человек, конфликтов не зафиксировано.

Читайте такжеВ Днепре облили краской памятник "участникам установления советской власти" (фото, видео) Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

«В 21 регионе государства было проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6,5 тыс. человек. В охране публичной безопасности были задействованы почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Конфликтов и столкновений зафиксировано не было», - отметил он и подчеркнул, что во время акции работали группы «полиции диалога».

В то же время в Отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что в факельном шествии, участники которого прошли по центру столицы, приняли участие около тысячи человек. Участники факельного шествия завершили акцию вече на Майдане Незалежности. Правонарушений правопорядка во время массового мероприятия не зафиксировано.