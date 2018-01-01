Безопасность во время мероприятий к годовщине со дня рождения Бандеры обеспечат почти 2 тысячи правоохранителей

Почти 2 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Читайте такжеВятрович прокомментировал ситуацию вокруг переименований в честь Бандеры и Шухевича Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Он напомнил, что сегодня в Украине пройдут массовые мероприятия по случаю годовщины со дня рождения Бандеры.

«В связи с этим в 20 регионах государства запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более чем 8,4 тыс. человек. Безопасность во время проведения шествия будут обеспечивать 1,2 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.