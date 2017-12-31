Инцидент на почте в Харькове: мужчина во время допроса отказался давать следователю объяснения

Задержанный Владимир Безух, который вчера захватил заложников в отделении "Укрпошты" в Харькове, во время допроса отказался давать показания следователю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на протокол допроса сказала следственный судья Киевского районного суда Харькова Валентина Божко в ходе исследования доказательств и документов, предоставленных в обосновании ходатайства об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Протокол допроса подозреваемого от 31 декабря 2017 года: в 00.40 начат допрос. Окончен в 00.50. Следователь - капитан полиции Гребенюк. Допрашивал Безуха Владимира Владимировича. Разъяснено содержание Конституции. Он отказался от дачи каких-либо объяснений в присутствии защитника", - сказала судья.

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Как сообщал УНИАН, днем 30 декабря в Харькове Безух забаррикадировался в здании отделения "Укрпошты", захватив в заложники девятерых взрослых и двоих детей. Позже полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить двух детей и трех женщин.

Вечером силовики освободили заложников и задержали злоумышленника.

Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мужчину, который вчера в Харькове захватил заложников, полиция уже привлекала к уголовной ответственности за незаконный посев конопли.

Также он добавил, что у задержанного отобрали образцы мочи и крови для проведения анализов на содержание алкогольных и наркотических веществ.