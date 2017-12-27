В Днепре спасатели освободили кота из ловушки: пушистик поразил осуждающим выражением мордочки (фото)

Днепропетровские спасатели освободили кота, который провел больше суток между стенами в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Инцидент произошел на улице Карагандинской Самарского района города Днепр. После освобождения животного из "ловушки" спасатели решили показать, какие же эмоции переполняют их самих и кота.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины отныне будет жить кот по имени Амбассадор. "Он будет представлять украинскокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки", - говорится в сообщении МИД.