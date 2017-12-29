В одной из общин Житомирщины за грантовые средства построили сеть современных остановок и кабинеты онлайн-коммуникации

В одной из общин Житомирщины в Черняховском районе построили сеть современных остановок и кабинеты онлайн-коммуникации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Высокивской объединенной территориальной общине завершили строительство новых посадочных безопасности площадок для школьных автобусов в четырех населенных пунктах. Это - современные остановки, призванные обезопасить школьников и других жителей общины от аварийных ситуаций на дороге.

«Эти остановки качественно отличаются от тех, что были раньше. Это - капитально построенные конструкции, перекрыты панелями, где есть современные сиденья. Места здесь хватит на десятки людей. Такие остановки обустроили в четырех местах, где садятся на общественный транспорт школьники», - цитирует пресс-служба облгосадминистрации голову Высокивской объединенной территориальной общины Николая Бардука.

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Деньги на реализацию этого строительства община получила в рамках Программы развития ООН, выиграв конкурс в рамках проекта «Верховенство права и правосудия на уровне общин в районах Украины, пострадавших от конфликта». Общий бюджет этого проекта общины составляет более 430 тысяч гривен, из которых 324 тысячи выделили по указанной программе. Кроме того, к финансированию строительства подключились бизнесмены и местная общественная организация «Надежда Высокого».

«Кроме этого, в рамках сотрудничества наша община также получила мінігрант на реализацию уникального проекта – открытие двух кабинетов онлайн - коммуникации между жителями общины и бюро вторичной юридической помощи и полиции. Мы оборудовали кабинеты в Высокивской и Забридской гимназиях», - рассказала УНИАН секретарь совета Высокивской объединенной территориальной общины Елена Чайка.

Она также уточнила, что для оборудования кабинетов закупили компьютерную технику, мебель и осуществили ремонты кабинетов. Кроме того, до оборудованных кабинетов подвели скоростной интернет, а участковый полиции получил современный смартфон для онлайн - консультаций с жителями общины.

«Люди удивлены таким количеством изменений в общине, а онлайн - коммуникация - это нечто невероятное. Некоторые даже переживает, чтобы эти проекты и изменения не закончились. Наша община небольшая, и все понимают, что рано или поздно поддержка государства уменьшится, поэтому вся команда активно работает на поиск новых грантов. Мы пишем проекты и участвуем во всех возможных конкурсах, чтобы привлечь дополнительные средства», - добавила Чайка.

В целом же, в этом году в Высокивской общине Черняховского района было реализовано одиннадцять проектов, часть из которых - за грантовые средства.