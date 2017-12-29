Травля собаками, издевательства и угрозы: из Крыма этапировали четверых политзаключенных

13:59, 29 декабря 2017
Общество
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Заключенных вывезли из Симферопольского СИЗО для этапирования в Ростов-на-Дону.

Иллюстрация / REUTERS

Российские силовики вывезли четырех обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" из Симферопольского СИЗО для этапирования в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook. По его словам, сейчас задержанных доставили в Краснодар.

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"Поступила информация о Вадиме Сируке, Эмир-Усеин Куку, Инвере Бекирове, Джеппарове Арсене - которые находятся в Краснодаре. Их вывезли из Симферопольского СИЗО для этапирования в Ростов-на-Дону! Издевательства, травля собаками, жесткие «шмоны», отобрали вещи, угрозы - вот как встретил Краснодар четырёх политузников! Узников совести", - написал он.

Ранее стало известно, что в оккупированном Крыму ужесточили репрессии против крымских татар и украинцев.

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Теги: #политзаключенных травят собаками#из Крыма этапировали четверых политзаключенных