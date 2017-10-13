В оккупированном Крыму ужесточили репрессии против крымских татар и украинцев - правозащитники

Крымский адвокат и правозащитник адвокат Эмиль Курбединов заявляет об усилении репрессий в отношении крымских татар и украинцев в оккупированном Россией Крыму. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве

«Сентябрь этого года показал, что репрессии в отношении крымских татар, гражданских активистов, украинцев, они продолжаются и лишь усиливаются», - отметил он.

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«Сентябрь был очень богат на приговоры судов: это Ахтем Чийгоз, который получил 8 лет лишения свободы, известный журналист Николай Семена за свои статьи, за свои высказывания был приговорен к условному лишению свободы, но ему запрещено три года заниматься любой журналистской деятельностью, Ильми Умеров, ветеран крымскотатарского национального движения получил два года лагеря», - напомнил правозащитник.

Кроме того, Курбединов рассказал о крымчанине Ренате Параламова, задержанном в середине сентября сотрудниками ФСБ РФ и обнаруженном на автовокзале Симферополя со следами пыток. «Это история, которая только начинается. Сейчас Ринат подал соответствующие жалобы», - отметил адвокат.

Также правозащитник подчеркнул, что в октябре на территории оккупированного Крыма сотрудники ФСБ РФ провели обыски в домах крымских мусульман.

«Октябрь тоже начался с массовых облав. Буквально позавчера на дома крымских татар были совершены облавы, проходили обыски, и в результате этого шесть человек были задержаны, их обвиняют в участии в Хизб ут-Тахрир, которая в 2003 году была признана (в РФ) террористической организацией», - рассказал он.

«Вчера до поздней ночи проходили судебные процессы по этим шестерым задержанным. Им избиралась мера пресечения, поддержать их пришло около 300 человек. Туда прибыла полиция, ОМОН, почему-то пригнали машину газовой службы, эвакуаторы. Но люди, несмотря ни на что, не расходились, они до конца дождались того решения, который принял суд, а он, естественно, принимает те решения, которые ему указывают. Вчера на два месяца этих людей арестовали. Это были активисты «Крымской солидарности», это люди, которые помогали семьям политзаключенных», - добавил правозащитник.

Курбединов подчеркнул, что Россия назначила мирных людей в преступники, террористы и «творит беззаконие и насилие над этими людьми в политических целях для устрашения». По его мнению, РФ нашла очень удобный способ назначать в террористы согласно «решению суда».

«Мы даем оценку российской власти по факту совершенных ими нарушений прав человека, похищению людей, по незаконным арестам, пыткам. Здесь становится ясно, чья же деятельность должна считаться террористической», - сказал Курбединов.

«Россия продолжает преследовать гражданских активистов, инакомыслящих людей, тех, кто не согласен с тем, что происходит и что делает Россия на территории Крыма», - резюмировал правозащитник

Как сообщал УНИАН, в течение сентября в оккупированном Крыму по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Семене наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

13 октября псевдосуд в Симферополе на два месяца арестовал шестерых задержанных в Бахчисарае крымских татар.