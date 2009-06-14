Крым: проход отдыхающих к морю должен быть обеспечен любым способом

Препятствование свободному доступу к пляжной зоне является грубым нарушением закона, и прокуратура поддерживает уничтожение незаконных ограждений на крымских пляжах, заявила в комментарии «Зеркалу недели» заместитель прокурора АРК Тамила Дробицкая.

«Надо ломать заборы. Я и сама в свое время ломала. И будем настаивать и добиваться открытия пляжей», — сказала она.

По словам заместителя прокурора, договоры на аренду пляжных территорий незаконны, и проход отдыхающих к морю должен быть обеспечен любым способом.

«Все эти аренды — гульки крымского Совета министров. Даже если возле прибрежной территории ведется законное строительство — пусть отгородят технику, чтобы обеспечить безопасность людей, но открытый доступ к морю они обязаны предоставить», — заявила Дробицкая.

При этом она признала, что практика ограничения свободного доступа к морю распространена в АРК, в особенности на отрезке побережья от Сак до Евпатории.