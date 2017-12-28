Лутковская предположила, что следующий обмен заложников пройдет проще и быстрее

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает, что следующий этап освобождения украинских заложников на Донбассе состоится проще, чем предыдущий, и имеет шансы на быстрый успех. Такое мнение она высказала в эфире телеканала «112 Украина».

Читайте такжеУ Порошенко заявили о начале переговоров насчет следующего обмена пленными«Что касается того, что это (следующий этап обмена пленными - УНИАН) может быть в ближайшее время - это действительно правда», - заявила она.

По ее словам, формула по которой должен состояться очередной этап обмена заложников, является вопросом переговоров.

Лутковская отметила, что уже наработаны процедуры, которые облегчат обмен в будущем.

«К примеру, было огромное недоверие к тем документам, которые предоставляются Украиной. У нас нет ни одного человека, который бы без соответствующего решения суда содержался под стражей. Если люди освобождаются из-под стражи, то есть соответствующий документ. Было недоверие к тому, настоящий ли это документ, действительно ли человек освобожден, действительно ли человек отбыла срок наказания. Мы разработали механизм, каким образом заверяются эти документы, и когда стороны не имеют никаких вопросов к этим документам и, соответственно, считают человека свободным и имеющим право самостоятельно решать свою жизнь», - рассказала она.

По ее словам, также наработаны механизмы верификации списков удерживаемых лиц.

«Мы проводили такое количество переговоров, что сегодня у нас существуют близкие отношения со всеми переговорщиками, в том числе с координатором ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фришем», - добавила она.

«Сегодня, мне кажется, что второй этап пойдет значительно проще и со значительно большими шансами на быстрый успех», - резюмировала Лутковская.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.