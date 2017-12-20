Приквел фильма "Червоний" про бойца УПА получил госфинансирование

Госкино заключило контракт о предоставлении финансовой поддержки фильму «Червоный. Без линии фронта», который является приквелом «Червоного», с компанией «ИнсайтМедиа продюсерский центр», сообщает Телекритика.

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Ее размер составляет 21,95 млн грн, а общая стоимость производства оценивается в 43,9 млн. Снимать ленту будет Заза Буадзе, который выступил режиссером первого фильма. Автор сценария – Андрей Кокотюха, а продюсеры – Владимир Филиппов и Алла Овсянникова.

По словам режиссера, фильм основан на первых двух главах романа Кокотюхи «Червоный» и рассказывает о том, как происходило становление героической личности главного героя.

По сюжету приквела, командир повстанцев Даниил Червоный берет под контроль родное село своей возлюбленной Ульяны и верит в возможность начать мирную жизнь во время войны, но наступление Красной Армии разрушает его планы и окончательно лишает иллюзий.

Напомним, проект фильма «Червоный. Без линии фронта» является одним из победителей Десятого питчинга отбора Госкино. Осенью Заза Буадзе рассказал, что кроме приквела у «Червоного» будет еще и сиквел.