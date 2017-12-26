Сирены во Львове: виновника обещают найти до четверга

Одни испугались, другие вообще не слышали. Неожиданно в понедельник вечером в городе заработала сирена оповещения. Во Львовской облгосадминистрации сообщили – тревожный сигнал прозвучал безосновательно. Поэтому по данному факту начали служебную проверку, как сообщает Zaxid.net.

Сирены сработали около половины одиннадцатого вечера. Некоторых львовян они встревожили не на шутку.

«В центре мы живем, очень страшно было. Включили телевидение. Там ничего не показывали – нам это еще страшнее стало от того, что ты не знаешь, что делать. Зашли в Facebook, впоследствии немножко успокоились», – вспоминает львовянка.

В Facebook выяснилось, что не во всех районах города прозвучала сирена. Начальник управления оперативно-дежурной службы облгосадминистрации сообщил, что автоматизированная система оповещения устроена так, что без вмешательства человека включить ее невозможно.

Читайте такжеПравоохранители отреагировали на безосновательное включение тревожных сирен во Львове

«Там стоит ряд предупредительных мер, не выполнив определенной процедуры, определенного алгоритма, включить систему невозможно. Мы не исключаем никаких факторов, в том числе и технические причины и субъективные причины. Для этого сейчас проводится расследование комиссией, которая создана по приказу председателя областной государственной администрации», – сказал начальник управления оперативно-дежурной службы Львовщины Николай Сень.

Во Львове есть пять автоматических телефонных станций, которые обеспечивают связь до самих сирен. Принадлежат они «Укртелекому». В компании уже заявили – их сотрудники не причастны к несанкционированному оповещению.

«После того, как это произошло, мы проверили со специализированной охраной, было ли какое-то проникновение на территорию АТС, которые обеспечивают непосредственно связь. А это 5 АТС, с которых отходят каналы связи до этих сирен. Никаких вмешательств не было, и это подтвердила и комиссия МВД», – пояснил представитель ЧАО «Укртелеком» Михаил Шуранов.

Специальная комиссия при облгосадминистрации выясняет также, почему оповещения не слышали повсюду. Результаты должны сообщить уже в четверг. Тем временем львовяне не готовы сказать, что же нужно делать во время тревожного сигнала.