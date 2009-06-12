«Захидэнерго» подписало контракт на экспорт электроэнергии в Венгрию

Энергогенерирующая компания ОАО «Захидэнерго» и System Consulting ZRt. 10 июня подписали прямой контракт на организацию экспортных поставок электроэнергии в Венгрию.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве топлива и энергетики.

По словам собеседника агентства, контракт предусматривает поставки в адрес System Consulting ZRt. электроэнергии ровным графиком мощностью до 250 МВт/ч ежемесячно. Контракт подписан до конца текущего года. Стоимость экспортируемой украинской электроэнергии составит 40 евро за МВт/ч.

Данная сделка является одним из шагов к демонополизации экспорта электроэнергии в соответствии с Законом "О внесении изменений в Закон «Об электроэнергетике», принятым 19 марта этого года 416 голосами парламентариев.

Напомним, что согласно вступившим в силу изменениям для осуществления экспорта электроэнергии поставщики должны закупать необходимый ее объем на оптовом рынке. При этом доступ к трансграничным мощностям Украины будет предоставляться на условиях аукциона.

Как сообщал УНИАН, подобный договор в декабре прошлого года венгерский трейдер System Consulting ZRt заключил с ООО «DTEK Востокэнерго» (г. Донецк). «Востокэнерго» планировало ежемесячно поставлять мощность 350 МВт.

Справка УНИАН. Ранее госпредприятие «Укринтерэнерго» на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям – System Consulting ZRt венгерского предпринимателя Ласло КАПОИ и Energy Capital ZRt, являющейся дочерней компанией Korlea Invest A.S. С начала 2009 года «Укринтерэнерго» полностью прекратило поставки для System Consulting ZRt, что, очевидно, побудило венгерского предпринимателя искать в Украине новых поставщиков электроэнергии.