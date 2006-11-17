ЕБРР считает украинскую экономику неэффективной

Европейский банк реконструкции и развития характеризует украинскую экономику как одну из наиболее энерговместительных и неэффективных в регионе – об этом идет речь в ежегодном докладе банка относительно состояния переходных экономик мира. По мнению авторов отчета, украинская экономика является очень уязвимой для последующего подорожания энергоносителей, а также от мировых колебаний цен на металлы. В то же время в отчете ЕБРР отмечается, что украинская экономика полностью справилась с первым повышением цен на газ и электроэнергию, которое произошло в первой половине этого года.

ВВС