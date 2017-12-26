Правоохранители отреагировали на безосновательное включение тревожных сирен во Львове

Во Львове правоохранители осуществляют проверку по факту несанкционированного включения ночью сирен тревоги.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

«Сирены во Львове сработали безосновательно, по факту включения сирен проводится проверка правоохранительными органами, также проводится служебная проверка», - сообщили в департаменте гражданской защиты ОГА.

Вместе с тем в пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что «сирены в городе раздавались из-за сбоя системы».

«По оперативной информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, вечером 25 декабря в городе включилось оповещение из-за сбоя системы. По словам оперативного дежурного во Львовской ОГА, он оповещения не включал. По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры «Укртелекома». Специалисты выясняют причины ситуации», - сообщили в пресс-службе горсовета.

Как сообщалось, 25 декабря во всем Львове в 22.30 сработали сирены оповещения, которые звучали ориентировочно до 22.40. Около 23.00 Львовский городской совет сообщил, что «сигнализация сработала самостоятельно, без вмешательства человека», но «никакой угрозы в городе нет», и призвал жителей города сохранять спокойствие.