Российские силовики после обыска в оккупированном Симферополе забрали с собой женщину

В оккупированном Симферополе российские силовики 26 декабря после обыска, который прошел на улице Дарвина, забрали с собой женщину, сообщает Крым.Реалии.

Читайте такжеРоссийские силовики проводят обыски на двух улицах в Симферополе (фото, видео)По данным издания, женщина, вероятно, хозяйка дома, села в один из автомобилей «Газель». Это происходило без применения силы со стороны силовиков. Имя женщины пока неизвестно.

Общественное объединение «Крымская солидарность» сообщает, что силовики уточнили: женщину везут в управление Следственного комитета по Крыму на улице Киевской.

На месте второго обыска, который состоялся утром 26 декабря на улице Хайри Эмир-Заде, находились две женщины с пятью маленькими детьми. Активисты говорят, что силовики проводят обыск на обоих этажах дома. О задержаниях не сообщается, соседей и родственников не пускают на место проведения «следственных мероприятий».

Как сообщал УНИАН, в Симферополе сегодня утром российские силовики проводят обыски на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа.