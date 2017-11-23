Прокуратура квалифицировала смерть ветерана крымскотатарского движения как убийство

Прокуратура Автономной Республики Крым сегодня открыла уголовное производство по факту смерти ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашки. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook, сведения в ЕРДР внесены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Представители незаконно созданных органов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц, с угрозой применения оружия, пытались незаконно лишить свободы известную крымскотатарскую активистку Веджие Кашку, в результате чего ей стало плохо. После того, как карета скорой помощи забрала пострадавшую, последняя умерла, не доехав до больницы», - напомнила Сарган.

Читайте такжеКлимкин: 82-летняя ветеран крымскотатарского движения погибла "от рук российских оккупантов"

Также она отметила, что сегодня представители незаконно действующих на территории АР Крым органов, в частности, ФСБ, в присутствии спецподразделений (с нашивками на форменной одежде ОМОН и СОБР) в очередной раз провели ряд обысков и задержали с применением наручников крымскотатарских активистов, в частности, Бекира Дегерменджи, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязима Аметова.

«По этим фактам прокуратура Автономной Республики Крым в ЕРДР внесла сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162 УК Украины», - сообщила Сарган.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, после задержаний крымских татар в центре Симферополя российскими силовиками на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.