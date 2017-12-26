В зоне АТО начнет вещание новый донецкий телеканал

Новый местный телеканал «Донеччина-TV» в первом квартале 2018 года начнет спутниковое вещание в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщил на своей странице в Facebook член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Читайте такжеУкраина со следующего года расширит теле - и радиотрансляции на КрымПо его словам, решение принято Комиссией по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины.

«Принято решение о выдаче спутниковой лицензии коммунальному предприятию Донецкого областного совета «Региональная телерадиокомпания «Регион-Донбасс».

Новый спутниковый телеканал будет называться «Донеччина-TV», - написал он.

Костинский отметил, что в первом квартале следующего года сигнал телеканала смогут получать жители неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также он сообщил, что на территории Луганской области начнет вещание львовский телеканал «Перший Західний».

«Национальный совет предоставил новое разрешение на временное аналоговое вещание в Луганской области телеканалу «Перший Західний» (Львов-ТВ)», - написал Костинский.

По его словам, львовский телеканал заменит местный телеканал «ІРТА», который отказался от вещания, в городе Сватово, в Беловодске и Марковке.

Также он сообщил, что "Перший Західний" вещает в цифровом стандарте с Бахмутовской башни в направлении Луганска.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Верховная Рада ввела упрощенную процедуру предоставления разрешений на временное телерадиовещание в зоне АТО и районах вблизи Крыма.

В конце августа Нацсовет по телерадиовещанию выдал лицензии на вещание на территории проведения АТО радиостанциям «Радио М», «Армия FM» и «Тризуб ФМ».