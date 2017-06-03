Украинское радио начало вещание на оккупированные территории Донбасса - ОГА

Украинское радио начало вещание на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации.

«Из города Часов Яр началось вещание на частоте 873 кГц Первого канала Украинского радио (НОТУ) на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

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Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский на пресс-конференции в Краматорске заверил, что сигнал Украинского радио будет охватывать Донецкую, Луганскую области, вместе с оккупированными территориями, а также Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области. Кроме того, он охватит приграничные территории Российской Федерации, граничащие с Донбассом.

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, в свою очередь, отметил, что вещание осуществляется с передатчика NAUTEL XL-60, который был предоставлен МИП компанией BBG как техническая помощь. Сейчас оператором коммуникаций выступает Концерн РРТ.

По словам и.о. генерального директора Концерна РРТ Александра Богданова, передатчик работает с мощностью 12 кВт. В ближайшее время мощность вещания будет увеличена до 25 кВт.

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что сигнал Украинского радио из Часового Яра охватит совокупно до 12,7 млн людей - как граждан Украины, так и граждан РФ.