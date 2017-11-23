Украинское телевещание на Крым усилили более чем втрое – Нацсовет

Мощность цифрового телевизионного вещания на территорию Крыма с Чонгарской башни увеличена более чем втрое.

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

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«Оператор телекоммуникаций в Чонгаре Херсонской области - компания Телесети Украины - планово перевел цифровое телевизионное вещание 5 украинских телеканалов со стандарта DVB-T на DVB-T2 и, соответственно, увеличил мощность вещания на территорию Крыма более чем втрое - с 0,3 кВт до 1 кВт», – говорится в сообщении.

По словам Костинского, пока сигнал пяти украинских телеканалов распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов, и за их пределами. Теперь более 200 тыс. крымчан имеют доступ к украинским телеканалам в T2.

«Следующий этап развития телевизионного вещания на территорию Крыма - объявления Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания нового конкурса на 5 новых мест в новом локальном мультиплексе, который также будет создан на РТПС Чонгар», – добавил Костинский.