Заявление "1+1 медиа" о ситуации с временным арестом активов Игоря Коломойского

"В связи с запросами, поступающими к нам относительно того, каким образом повлияет ситуация с временным арестом активов Игоря Коломойского на деятельность "1+1 media", считаем необходимым прокомментировать: никоим образом не повлияет", - говорится в заявлении пресс-службы.

Отдельно отмечается, что "Медиа-группа продолжает свою операционную деятельность в обычном режиме, мы готовимся к новому сезону и никаких изменений в статусе не предвидится".

"В нашем распоряжении оказались документы адвокатской компании Fieldfisher, которая представляет интересы господина Коломойского в Высоком Суде Лондона, в которых в том числе указано следующее:

Читайте такжеКоломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии относительно ареста его активов "Компании, что прямо или косвенно принадлежат господину Коломойскому, которые имеют для него корпоративный интерес, которые осуществляют производственную и сервисную и торговую или иную операционную деятельность, имеют право продолжать свою обычную хозяйственную деятельность, проводить операции и в полной мере распоряжаться денежными средствами и активами, если эти действия осуществляются в ходе привычной и надлежащей хозяйственной деятельности", - сообщается в заявлении.

"Все остальные "размышления и комментарии" по "1+1 медиа" в этой связи в дальнейшем считаем неуместными и не соответствующими действительности", - подчеркнули в пресс-службе группы.