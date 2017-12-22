"Депортировать в товарном вагоне без окон": Фарион резко "прошлась" по выступающим в России украинским артистам

Народные артисты Украины, выступающие в России, должны быть депортированы из страны в товарном вагоне без окон. Такое заявление сделала бывший народный депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион.

Она заявила, что считает их коллаборантами, которых необходимо обязательно депортировать в Россию, передает "Обозреватель".

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"Желательно в товарном вагоне. Не с животными, потому что животные по сравнению с ними – небесные создания. В одном товарном вагоне. Без окон, чтоб никто не видел этого уродства. И пусть там поют друг для друга", - добавила Фарион.

Ранее в беседе с журналистами переехавшая в Россию украинская певица Елизавета Иванцив, более известная под сценическим именем "Елка", заявила, что для нее домом стала Москва.