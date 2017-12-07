"Здесь очень хорошо": сбежавшая украинская певица рассказала о своей жизни в РФ

В беседе с журналистами издания Meduza переехавшая в Россию украинская певица Елизавета Иванцив, более известная под сценическим именем Елка, заявила, что для нее домом стала Москва. В том числе, когда артистку спросили, где именно находится дом, о котором она говорит, Елка сказала, что речь идет о Москве.

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«Здесь мне очень хорошо. Еще 15 лет назад меня пытались пугать тем, что в Москве никто меня не захочет принимать. Однако за эти 15 лет я обросла самой настоящей семьей. Как мне может быть здесь плохо?», - удивилась певица. Также Иванцив рассказала, за что она так любит Москву.

«Этот город помог мне реализоваться. Именно здесь меня назвали певицей, и здесь я по-прежнему в процессе воплощения моей самой основной мечты в жизни», - подчеркнула артистка.

Даже после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе многие представители украинской эстрады не только не прекратили свои гастроли на территории государства-агрессора, но и получат там музыкальные награды. В частности, совсем недавно награды в России получили Светлана Лобода и Ани Лорак.