Ющенко назначил пожизненные стипендии четырем политзаключенным

Распоряжение размещено на сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил пожизненные государственные именные стипендии четырем бывшим политзаключенным. Текст соответствующего распоряжения “О назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, которые испытали преследования за правозащитную деятельность”, размещен на официальном сайте главы государства. Так стипендии назначены: Василию БОГДАНУ – политическому заключенному 1945-1954 годов, реабилитированному в 1991 году (Николаевская область); Николаю ГАРАСЮКУ – политическому заключенному 1947-1956 годов, реабилитированному в 1992 году (Автономная Республика Крым); Льву ПАРАЩАКУ – политическому заключенному 1953-1955 годов, реабилитированному в 1992 году (Николаевская область); Галине ПЕТРЕНКО-КУХАРЧУК – политической заключенной 1950-1956 годов, реабилитированной в 1991 году (Ровенская область).

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