Завтра во Львов приедет Кубок УЕФА

Львов – первый после Донецка город, который будет принимать Кубок УЕФА. Трофей привезут во Львов завтра, 11 июня, львовяне - игроки ФК «Шахтер» Владимир ЕЗЕРСКИЙ, Николай ИЩЕНКО и Юрий ВИРТ, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

После официальной церемонии встречи в горсовете и круга почета по центральным улицам города Кубок УЕФА расположат у входа в городскую Ратушу, где любители футбола на протяжении дня будут иметь возможность осмотреть трофей и сфотографироваться вместе с ним.

В свою очередь, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ отметил в комментарии УНИАН, что «прогон Кубка УЕФА недаром начинают со Львова. Мы вместе со всей Украиной праздновали победу «Шахтера» здесь, на центральной площади города - площади Рынок. И отсюда этот почетный трофей отправится путешествовать по Украине. Не следует забывать, что история футбола в Украине началась именно со Львова».

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Стамбуле в финале Кубка УЕФА донецкий "Шахтер" победил бременский "Вердер" со счетом 2:1.