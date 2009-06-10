Кабмин поделил 9 миллиардов между тремя банками

Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, государство входит в капитал «Укргазбанка» на 84,21%, сумма рекапитализации составит 3,2 млрд. грн.

Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн.

В капитале банка «Киев» государству будет принадлежать 99,93%, сумма рекапитализации – 3,563 млрд. грн.