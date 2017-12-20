Мэр Одессы приостановил действие решения об ограничении продажи алкоголя ночью

Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения Одесского городского совета об ограничении реализации алкоголя в ночное время, принятое на сессии 14 декабря. Как передает корреспондент УНИАН, это следует из распоряжения Труханова, текстом которого располагает агентство.

Читайте такжеВ Одессе ограничили продажу алкоголя в ночное времяВ частности, распоряжением от 18 декабря решение сессии горсовета «Об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) на территории в городе Одессе» приостановлено.

Отмечается, что это сделано в связи с несоблюдением процедуры принятия регуляторного акта, предусмотренной законом «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», а также то, что Одесский горсовет вышел за пределы полномочий, определенных законом для органов местного самоуправления.

В распоряжении мэр ссылается на п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 59 закона «О местном самоуправлении в Украине», регламент Одесского горсовета, утвержденный 11 ноября 2015 года, правовую позицию Верховного Суда Украины, изложенную в постановлении от 24 мая 2016 года и замечания юридического департамента Одесского городского совета.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Одесский городской совет ограничил реализацию алкоголя в ночное время, а именно с 22.00 до 9.00 часов. Речь, в частности, идет об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) на территории Одессы.