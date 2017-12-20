$75 тысяч за вечер: сколько зарабатывают украинские звезды на новогодних корпоративах (инфографика)

Приближаются новогодние праздники, а это значит, что совсем скоро украинцы смогут весело провести время на корпоративах и, среди прочего, посмотреть вживую выступления украинских звезд. Журналисты ТСН узнали, какие гонорары получают украинские артисты за выступления на новогодних корпоративах.

Отемтим, что общей тенденцией среди украинских компаний стало не приглашать российские коллективы, а также исполнителей, которые продолжают активно гастролировать в РФ. Поэтому украинские певцы получили больше возможностей заработать под новый год на корпоративах.

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Так, получасовое выступление группы "Грибы" стоит $50 тысяч, во столько же обойдется и выступление любимца всех женщин Олега Винника.

Как сообщает издание "Страна.ua", дороже всего украинцам в Новый год обойдется выступление Верки Сердючки (Андрея Данилко) - $75 тысяч. Чуть дешевле, а именно $70 тысяч, будут стоить выступления Светланы Лободы и Макса Барских.

Если вы хотите провести новогодний вечер в компании "95 квартала", готовтесь выложить $60 тысяч, а если только с ее лидером Владимиром Зеленским, то $40 тысяч.

Выступление короля украинской поп-сцены Monatikа обойдется в $30 тысяч, а мегапопулярного в Украине коллектива "Время и Стекло" в $25 тысяч.

Важными составляющими праздника являются ведущие, на которых можно возложить всю развлекательную программу. Малоизвестные стоят 500-1000 долларов за вечер, популярные начинаются от трех, по 5-6 тысяч могут запросить за услуги звезды калибра Горбунова и Осадчей.

Как сообщал УНИАН, опальные украинские певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода, поп-дивы Настя Каменских и Тина Кароль, сердцеед Олег Винник и хитмейкеры Монатик и Макс Барских вошли в число самых высокооплачиваемых звезд украинского шоу-бизнеса.