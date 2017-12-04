Два миллиона за час: названы самые дорогие звезды Украины (инфографика)

Опальные украинские певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода, поп-дивы Настя Каменских и Тина Кароль, сердцеед Олег Винник и хитмейкеры Монатик и Макс Барских вошли в число самых высокооплачиваемых звезд украинского шоу-бизнеса. Об этом пишет "Обозреватель".

Журналисты в преддверии новогодних праздников выяснили, за какую сумму и на каких условиях украинские топ-звезды готовы выступить на частном корпоративе длительностью от 40 до 60 минут.

Первое место в рейтинге самых дорогих звезд для новогоднего корпоратива заняла Вера Брежнева. Гонорар артистки на сегодняшний день составляет 50 тыс. евро. Помимо этого заказчику необходимо обеспечить знаменитости и ее команде из 15 человек перелет из Москвы, где она сейчас проживает.

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15 билетов эконом-класса и 2 билета бизнес-класса в обе стороны обойдутся в сумму порядка 220 тыс. гривень. Итого, с учетом обеспечения бытовых и технических райдеров, для вечера с Верой Брежневой украинцам потребуется порядка 1,8 млн грн.

Вторую позицию также с гонораром в 50 тыс. евро занимает скандальная Светлана Лобода, однако до конца года певицы в Украине не будет. Впрочем, как ранее рассказывала сама же артистка, она всегда старается "урвать по максимуму", поэтому дает более 30 концертов в России в месяц.

Третью строчку в рейтинге заняла певца Настя Каменских, согласно некоторой информации, певица запрашивает 40 тыс. евро.

Сумма в районе 30 тыс. евро понадобится сегодня для проведения корпоратива с Тиной Кароль, в 30 тыс. долларов обойдется частное выступление Олега Винника.

К этой же цифре, 30 тыс. долларов, в 2017 году свои гонорары подняли хитмейкеры Monatik и Макс Барских. 25 тыс. евро запрашивает Андрей Данилко, в программе которого задействованы 16 человек.

При этом, большинство звезд предпочитают наличный расчет, а также предоплату не менее 50%.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак, Лобода и Каменских "засветились" на вручении российской премии.