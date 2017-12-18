Звезда Playboy Даша Астафьева выходит замуж

Певица Даша Астафьева готовится распрощаться с холостяцкой жизнью. В интервью Кате Осадчей девушка призналась, что получила предложение руки и сердца от своего бойфренда.

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На днях в Киеве состоялась закрытая вечеринка в честь грядущей премьеры украинской секс-комедии "Свингеры". Одна из главных ролей в картине досталась певице Даше Астафьевой.

Пропустить такое событие не могла себе позволить Катя Осадчая, которая в рамках программы "Світське життя" разузнала интересные подробности о личной жизни экс-солистки группы "Nikita", пишет Edinstvennaya.

В ходе обсуждения откровенных сцен, которыми насыщена картина "Свингеры", Даша неожиданно проговорилась, что получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, бизнесмена Артема Кима.

"Мой муж – единственный, кто не замечал голой груди, голой попы, а увидел во мне человека", – говорит Даша Астафьева.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ вместе со Специальной антикоррупционной прокуратурой задержали предпринимателя Артема Кима, которого ранее украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева представила как нового бойфренда. Сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС подозревают в хищении 27 млн грн "Энергоатома".