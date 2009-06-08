В Бугском лимане утонули две девочки

Вчера в 12.50 в Корабельном районе Николаева, в Бугском лимане, на расстоянии около 30 метров от берега перевернулся надувной матрас, на котором находились трое девочек, 2003 и 2005 гг. рождения, оставленные без присмотра родителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, две девочки утонули. Третью спас отец.

На место оперативно прибыли горноспасатели и спасатели МЧС, которые подняли тела погибших из воды.