Киберполиция задержала двух киевлян, которые обманули граждан на более чем 100 тысяч гривень

Столичная киберполиции уличила двух киевлян во вмешательстве в работу электронных банковских счетов.

Об этом сообщили в Киевском управлении Департамента киберполиции Национальной полиции.

"Правоохранители уличили 18-летнюю девушку и ее 27-летнего сообщника во вмешательстве в работу электронных банковских счетов", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, сообщники представлялись работниками банка и мошенническим путем завладевали денежными средствами граждан. "Злоумышленники, действуя умышленно и согласованно, путем обмана, узнавали у клиентов банка конфиденциальную информацию относительно их банковских карточек (PIN-коды, пароли входа в систему онлайн-банкинга). В дальнейшем, через Интернет, с помощью услуги «оплата частями» осуществляли покупки товаров в сетях различных магазинов, рассчитываясь онлайн банковскими карточками пострадавших", - говорится в сообщении.

От таких действий злоумышленников пострадали не менее 100 граждан. Полиция устанавливает других возможных пострадавших.

В течение двух месяцев мошенники обманули граждан более чем на 100 тысяч гривень.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников изъяты компьютерная техника, флэш-носители и документация.

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.