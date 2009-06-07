Медведев: финансовый кризис - удобный момент для рывка

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что "инвестиционная активность в России снижена, но не умерла". Такое мнение он высказал вчера в ходе встречи с представителями банковского сектора в рамках Петербургского экономического форума. При этом он обратил внимание, что финансовый кризис, несмотря на все негативные явления, является довольно удобным моментом для инфраструктурного и технологического рывка.

"Если мы не сможем создать задел, то в посткризисный период мы войдем с нулевой точки", - отметил глава государства. Одновременно, по его мнению, следует "подготовиться к проблемам, которые, ввиду цикличности мировой экономики, будут возникать".

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