РФ выдворила больную 86-летнюю украинку, у которой умерла дочь (видео)

РФ выдворила 86-летнюю гражданку Украины за нарушение миграционного законодательства. Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

«Ночью на российско-украинской границе в Гоптовке встретили 86-летнюю Лигию Тарасевич, гражданку Украины, выдворенную из России за нарушение миграционного законодательства. Женщина в течение нескольких лет жила у своей дочери в России. Месяц тому назад, в ноябре, дочь умерла, а Лигию Романовну, которая не может самостоятельно заботиться о себе, решением «самого гуманного суда в мире» вытолкали за пределы Федерации», - написал он.

По словам Жебривского, больная женщина вынуждена была лететь из Калининграда в Москву, потом из Москвы в Белгород, а оттуда автобусом - до пешеходно-автомобильного перехода «Нехотеевка-Гоптовка».

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«Украинская диаспора Калининградской области предоставила госпоже Лигии инвалидную коляску - без неё женщина не смогла бы преодолеть дорогу. На украинской земле Лигию Романовну встретили представители департамента социальной защиты населения ДонОГА и медики санавиации: осмотрели, накормили и отправили в больницу, где она будет находиться ближайшие две недели - пока пройдет полное обследование», - сообщил Жебривский.

По его словам, за это время службы соцзащиты подготовят необходимые документы для того, чтобы устроить ее в областное специализированное социальное учреждение.

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