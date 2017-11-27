Из России выдворили польского историка после лекций о Большом терроре в СССР

Федеральная служба безопасности России задержала и выдворила из страны польского историка Хенрыка Глембоцкого.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Институт национальной памяти Польши.

Глембоцкий – доктор наук, научный сотрудник Ягеллонского университета. Он находился в России с 14 ноября. 22 и 23 ноября историк провел открытые лекции в офисе петербургского отделения "Мемориала" и Польском институте в Санкт-Петербурге, посвященные судьбе поляков и годовщине "польской операции" НКВД во время Большого террора 1937-1938 годов.

Его задержали в Москве 24 ноября, когда он выходил из поезда, и вручили распоряжение ФСБ, в котором говорилось о том, что он должен покинуть территорию России в течение 24 часов. "Решение ФСБ без указания фактической причины высылки и возможности ее опротестовать означает одновременно запрет на новый въезд на территорию России, а следовательно и блокирование доступа к архивам", – сказано в сообщении Института национальной памяти Польши.