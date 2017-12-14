В деле "фейковых полицейских" провели более 30 обысков и изъяли доказательства - Князев

Правоохранители провели более 30 обысков в рамках расследования относительно разбойных нападений, осуществленных под видом полицейских задержанной вчера группой жителей оккупированного Донбасса.

Читайте такжеВ Запорожье задержали фейковых "полицейских", причастных к резонансным преступлениям по всей УкраинеОб этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, в ходе проведенных сегодня и вчера обысков полицейские изъяли вещественные доказательства, которые помогут в расследовании правонарушений, в совершении которых подозреваются члены этой группы.

Кроме того, ожидается, что изъятые доказательства помогут полиции в расследовании также других правонарушений на территории Украины.

Князев отметил, что в 2017 было совершено ряд нападений на ювелирные предприятия или на магазины, которые занимаются реализацией ювелирной продукции.

«Вчера была финальная фаза - задержание преступной группы при попытке совершения следующего правонарушения. В связи с тем, что эта группа очень дерзко действовала в Украине, мы видели неоднократно их «почерк», - сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в Запорожье правоохранители задержали девять человек, которые переодевались в полицейскую форму и совершали разбойные нападения на граждан и предпринимателей. Злоумышленники, жители оккупированной части Донецкой области, были задержаны во время очередного преступления - нападения на частный дом. Они подозреваются в совершении ряда дерзких разбоев с применением оружия, которые волной прокатились по территории Украины.