Полиция отчиталась, что не установила убийц Окуевой

16:12, 29 ноября 2017
Общество
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Полиции пока не удалось установить или задержать причастных к убийству Окуевой.

фото УНИАН

Полиция пока не установила лиц, которые 30 октября убили Амину Окуеву. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Украинска правда.

Читайте также"Россия должна ответить за тиранию": в Конгрессе США почтили память Окуевой "Преступники, которые совершили правонарушение, убийство гражданки Окуевой, не задержаны и не установлены", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее супруга Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область).Окуева погибла, ее муж получил ранения.

1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.

7 ноября внештатный советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что следователи в рамках расследования убийства Окуевой нашли автомат, из которого расстреляли автомобиль, в котором находились супруги, и якобы на нем были следы ДНК того человека, который им пользовался. На следующий день сообщалось, что на найденном возле места убийства Окуевой автомате остатков ДНК не обнаружили.

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Новость в сюжете: Убийство Амины Окуевой
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