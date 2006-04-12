Украина будет торговать морским дном

14 апреля Межведомственная комиссия по организации заключения и исполнения соглашений по распределению продукции (СРП) рассмотрит возможные варианты выставления на продажу Скифского участка континентального шельфа Черного моря.

Об этом УНИАН сообщил министр охраны окружающей природной среды Павел ИГНАТЕНКО.

По его словам, к обсуждению данного вопроса в ходе круглого стола в Министерстве охраны окружающей природной среды будут привлечены специалисты и эксперты, ученые.

Министр отметил, что в настоящее время рассматриваются 2 возможных варианта выставления на продажу месторождения: целостного массива или разделенного на 3-4 участка.

Как сообщал УНИАН, 1 марта на расширенном заседании правительства Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что Украина в ближайшее время намерена объявить конкурс на заключение соглашения о распределении продукции на Скифском участке континентального шельфа Черного моря.

15 марта постановлением №308 Кабинет министров Украины включил Скифский участок в перечень месторождений, лицензии на использование которых планируется продать на аукционных торгах. Перспективные ресурсы (нефть и газ) Скифского участка континентального шельфа Черного моря составляют 54,3 млн. тонн условного топлива.